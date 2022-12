Ecco le parole di Alessio Dionisi, l’allenatore del Sassuolo che parla così dopo l’amichevole contro l’Inter.

Sono queste le parole di Alessio Dionisi, il tecnico del Sassuolo commenta la sconfitta in amichevole contro l’Inter, così su Sky Sport: “Giocavamo contro una squadra forte, i ritmi non sono stati forsennati e ci siamo adeguati al loro ritmo cercando di alzarsi. Avevamo più assenze noi dell’Inter ma fortunatamente per periodi di breve periodo, siamo stati poco incisivi ma abbiamo giocato sia nel primo che nel secondo tempo. La partita è stata giocata bene da entrambe ed in equilibrio.”

Conclude su Lukaku e Dzeko: “In area sono difficili da marcare, Dzeko per me è forte forte forte perché gioca da numero 9 e da numero 10. Il potenziale offensivo dell’Inter è forte, hanno caratteristiche diverse tra loro, stiamo parlando di calciatori di altissimo livello.“

