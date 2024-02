Brassier Mbappé, bruttissimo intervento del difensore del Brest ed obiettivo del Milan sul fuoriclasse del PSG: arrivano le scuse

Bruttissimo episodio quello che ha visto protagonista Brassier, difensore del Brest ed obiettivo del calciomercato Milan, ieri durante la gara in Coppa di Francia persa 3-1 contro il PSG. Il centrale ha commesso un bruttissimo fallo su Mbappé scusandosi poi nel post-partita. Le condizioni del classe ’98 appaiono comunque rassicuranti.

PAROLE – «Mi sento in colpa, spero per il suo bene che non ci sia nulla di grave. Fa parte del calcio: volevo intervenire sul pallone ma l’ho mancato».

