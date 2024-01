Brassier Milan l’ultima idea per rinforzare la difesa rossonera a gennaio: si può chiudere per questa cifra

Il Milan continua ad andare a caccia di rinforzi per la difesa. Dopo il rientro anticipato di Gabbia, l’idea è di andare a prendere un altro difensore con cui puntellare la rosa.

L’ultima idea in casa rossonera è Brassier, centrale del Brest. Come riportato da Tuttosport, il club è disposto a lasciare partire il giocatore solo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

