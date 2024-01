Brazao, il portiere torna in patria! Ecco il suo nuovo club: ci guadagna anche l’Inter. I dettagli dell’accordo per il brasiliano

Termina qui l’esperienza in Italia di Gabriel Brazao. Il portiere brasiliano, arrivato all’Inter senza mai esordire in maglia nerazzurra, dopo una serie di prestiti torna in Brasile. Terminato in anticipo il suo prestito alla Ternana.

Il calciatore, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, si trasferirà al Santos. Ai nerazzurri spetterà il 30% sulla futura rivendita.

L’articolo Brazao, il portiere torna in patria! Ecco il suo nuovo club: ci guadagna anche l’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG