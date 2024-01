Il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martinez, è tornato sul suo voto dato a Marcelo Brozovic per i FIFA The Best

Intervistato da A Bola, il ct del Portogallo, Roberto Martinez, torna sulla sua votazione per i FIFA The Best: il tecnico ha messo Marcelo Brozovic davanti a Bernardo Silva e Lionel Messi. L’ammissione sull’errore della valutazione per l’ex Inter.

PAROLE – «Perché ho messo Brozovic davanti a Bernardo Silva e Messi? È vero, ho sbagliato. Ora partecipiamo a molte votazioni, tipo il The Best FIFA che è un premio che riguarda tutta la stagione, ma per la prima volta in assoluto la Coppa del Mondo è stata giocata in inverno. La votazione è stata strana perché doveva tener conto di un periodo di soli sei mesi. Per me i premi individuali nel calcio sono difficili da assegnare. Penso che il singolo giocatore rappresenti quello che ha fatto la squadra. E che dire di Brozovic e Bernardo, e dei giocatori che hanno giocato la finale di Champions League e che hanno vinto i trofei nazionali? Il croato è un giocatore che rappresenta un’idea di gioco, che rappresenta quello che sta facendo la sua nazionale. Ma è stato un errore, per il periodo in questione. E penso di non essere stato l’unico a fare questo errore, perché vedendo i voti penso che ci sia più voglia di vedere anche cosa è successo ai Mondiali».

L'articolo Martinez fa dietrofront: «Il mio voto a Brozovic? Ho sbagliato, vi spiego perché» proviene da Inter News 24.

