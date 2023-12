Bremer Juve, cena con Manna dopo il Napoli: rinnovo a un passo. Tutti i dettagli sul nuovo accordo che dovrebbe presto essere ufficializzato

Come scrive stamani dal Corriere dello Sport Gleison Bremer è in trattativa con il dt Giuntoli da un po’ per prolungare di un anno il contratto che lo lega alla Juventus, dopo la vittoria con il Napoli ha incontrato a cena anche il ds Manna, a conferma di quanto la storia stia procedendo spedita.

l nuovo accordo, quello al quale Giuntoli sta lavorando da un po’ con il giocatore e i suoi agenti Busardò e Trimboli, prevede un anno di contratto in più: la scadenza passerà dal 2027 al 2028. L’obiettivo è chiudere al più presto, magari anche entro Natale, e di questo passo il brindisi non sembra poi così lontano.

