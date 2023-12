Yildiz Juve, c’è un progetto chiaro per la prossima stagione: lui convinto! Le ultime sul futuro del turco, via solo per quella cifra

Kenan Yildiz ieri è stato protagonista con la Juventus Next Gen (gol su rigore) ma intanto non si placano le voci di mercato sul suo conto. Sono forti le sirene della Premier League, dove Arsenal e Liverpool valutano un affondo. La Juve e Allegri credono molto in lui («Diventerà un giocatore meraviglioso», ha ribadito di recente il tecnico), ma davanti a 40 milioni e alla possibilità di usarli per un colpo in entrata il dt Cristiano Giuntoli potrebbe vacillare.

Non per cifre più basse: la Juve su Yildiz punta tanto e dopo l’apprendistato di questa stagione, in cui comunque il suo spazio aumenterà, lo ritiene prezioso per la prossima, quando si tornerà a giocare ogni tre giorni. Un progetto di cui il talento turco è a propria volta convinto nonostante le recenti indiscrezioni provenienti dalla Germania. Lo riporta Tuttosport.

