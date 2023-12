Calvarese non ha dubbi: «Rigore Lautaro? Il richiamo del Var appare forzato». Le dichiarazioni dell’ex arbitro

Giampaolo Calvarese, per gianlucadimarzio.com, analizza l’episodio del rigore concesso in Inter-Udinese su Lautaro.

Le sue parole «L’arbitro, Marco Di Bello, inizialmente sceglie di lasciar proseguire. Poi viene richiamato dal VAR Mazzoleni all’On Field Review. Il check al monitor è piuttosto lungo, e porterà all’assegnazione del rigore, poi trasformato da Hakan Calhanoglu. Il richiamo del Var in un caso come questo appare un po’ forzato: solitamente in situazioni come questa, in cui c’è un contatto alto, l’intensità viene giudicata dal campo e non con la tecnologia. Certo è che, con l’arbitro posto davanti alle immagini e in un caso di On Field Review, l’assegnazione del rigore diventa quasi inevitabile»

