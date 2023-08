Bremer nel mirino di Di Canio: «Non è un difensore centrale pensante». La critica dell’ex attaccante dopo Juve Bologna

Bremer è finito nel mirino di Di Canio dopo il pareggio della Juve col Bologna. Queste le parole dell’ex attaccante sul difensore brasiliano a Sky Calcio Club.

LA CRITICA – «Bremer non è centrale pensante che sa quando aggredire o staccarsi .Ha perso tutti i duelli perché voleva saltare addosso a Zirkzee quasi come atto di virilità, ma ha avuto grandi difficoltà nella lettura. E’ difficile poi fare una fase difensiva con un difensore in fase discendente come Alex Sandro»

