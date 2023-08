Vlahovic per Lukaku: ecco perché la Juve voleva fare lo scambio con il Chelsea cedendo il serbo. Svelato il motivo

Vlahovic fino ai primi giorni di agosto era considerato cedibile dalla Juve nell’ambito di uno scambio con Lukaku. Come spiegato da Marchetti a Sky Sport 24 c’era un motivo per cui i bianconeri volevano arrivare al belga cedendo il serbo.

Dal prossimo anno, infatti, il Decreto Crescita per Vlahovic non varrà più e quindi il bomber guadagnerà molto di più rispetto ad ora, aumentando il suo impatto sul bilancio. Da qui la richiesta al Chelsea di 40 milioni per incassare e non perdere soldi per il discorso plusvalenze. Questa era la cifra richiesta che i Blues non hanno accolto e quindi lo scambio non si è fatto.

The post Vlahovic per Lukaku: ecco perché la Juve voleva fare lo scambio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG