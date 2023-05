Brocchi: «Ci siamo goduti la Champions del 2003». L’ex Milan torna sulla vittoria dei rossoneri contro la Juventus

Brocchi, ex centrocampista del Milan, a Sky Sport ha parlato della Champions League vinta dai rossoneri nel 2003 contro la Juventus.

LA CHAMPIONS DEL 2003 – «Ha un sapore particolare, per tutti noi ha avuto una valenza incredibile, è stata la prima e ce la siamo goduta. L’abbiamo sempre decantata quella Champions perché ha avuto una valenza speciale in tanti di noi, venivamo da un biennio non facilissimo e si è cementato il gruppo. Abbiamo creato una squadra di amici che andava in campo e lottava. Eravamo un gruppo meraviglioso».

The post Brocchi: «Ci siamo goduti la Champions del 2003» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG