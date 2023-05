Juve Siviglia (Sky): è viva l’ipotesi tridente. L’idea di Allegri per la semifinale di andata di Europa League di domani

Non è da escludere l’ipotesi tridente per la Juve che domani sera allo Stadium giocherà la semifinale di andata di Europa League col Siviglia.

Come spiegato da Giovanni Guardalà a Sky Sport 24, infatti, l’allenatore bianconero spesso ha schierato i tre attaccanti e la difesa a quattro contro squadre che giocano col 4-2-3-1 come il Siviglia. Il sacrificato per il tridente Di Maria-Vlahovic-Chiesa potrebbe essere Kostic, mentre in difesa uno tra Alex Sandro e Gatti potrebbe rimanere fuori.

