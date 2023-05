Pazzini ai microfoni di Dazn ha commentato la crescita che sta avendo Pogba alla Juventus nelle ultime partite.

POGBA IN CRESCITA – «Pogba ogni partita fa vedere qualcosa in più. Con l’Atalanta ha fatto meglio rispetto al Lecce, ha calciato, ha fatto contrasti e tenuto palloni importanti. Entrare in campo in una partita delicata e in un ambiente focoso dà tanto».

