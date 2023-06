Brozovic Al Nassr, Biasin: «Vuole più soldi per mettere da parte le ambizioni». Queste le parole del noto giornalista

Il noto giornalista Fabrizio Biasin sui social ha commentato così le voci di Brozovic all’Al Nassr:

«Venti milioni a stagione non bastano, Brozovic per andare in Arabia ne chiede 30. Che è un po’ come dire: “Se proprio devo mettere da parte le mie ambizioni sportive, allora dovete farmi una proposta che vada oltre ogni senso logico”. E io, francamente, un po’ lo capisco».

L’articolo Brozovic Al Nassr, Biasin: «Vuole più soldi per mettere da parte le ambizioni» proviene da Inter News 24.

