Occasione buttata al vento per Marcelo Brozovic durante Juventus-Inter: troppo poco per un match così importante

Da panchinaro a titolare dal primo minuto nel 3-5-2 nerazzurro in vista di Juventus-Inter. Per Marcelo Brozovic doveva essere una prova importante, ma dall’altra parte è stato fatto troppo poco per convincere in campo.

La sua non è una prestazione disastrosa, dove è riuscito a farsi vedere tutto sommato nella ripresa con qualche tiro, ma è mancata quella concretezza (difensiva e offensiva) che poteva risultare decisiva. Occorre fare di più.

