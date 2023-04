Per l’Inter potrebbe sembrare una polvere messa sotto il tappetto, ma dall’altra parte può essere un piccolo vantaggio per il ritorno

A mente fredda, escludendo l’episodio di Lukaku, molti hanno parlato del pareggio dell’Inter come un risultato che tende a nascondere la polvere sotto il tappetto: un goal in parte fortuito, ma dall’altra parte importante per raggiungere la finale di Coppa Italia.

Certo, c’è ancora molta strada da fare per i nerazzurri di Simone Inzaghi, ma dall’altra parte in competizioni come la Coppa Italia (o Champions) occorre ragionare da statistici indipendentemente dal gioco. La situazione dell’Inter è chiara: raggiungere il risultato finale al di là del come. Ora come ora occorre accontentarsi.

L’articolo Inter, nelle coppe serve essere statistici. Quando il “come” va in secondo piano proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG