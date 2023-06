Brozovic, l’Al Nassr offre 15 milioni all’Inter per il centrocampista croato: gli scenari sul suo futuro

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ha presentato all’Inter un’offerta di 15 milioni di euro per Brozovic.

Se il giocatore croato accetta può sbloccare l’arrivo di Frattesi in nerazzurro. In Arabia Saudita stanno iniziando a darsi alle pazze spese anche per il calcio.

