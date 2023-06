Il futuro di Osimhen a Napoli è ancora tutto da capire anche se in conferenza stampa De Laurentiis si è detto sicuro del rinnovo

Il futuro di Osimhen a Napoli è ancora tutto da capire anche se in conferenza stampa De Laurentiis si è detto sicuro del rinnovo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le parti dovranno incontrarsi nei prossimi giorni per parlare e trovare l’intesa sulle cifre che al momento non ci sarebbe. In caso di sua partenza piace David del Lille.

