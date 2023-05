Brozovic, sarà addio all’Inter? Per la cessione del centrocampista croato serve un’offerta congrua: le cifre

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Marcelo Brozovic potrebbe dire addio all’Inter dopo otto stagioni. I dirigenti, e forse anche il diretto interessato, hanno capito che il momento dei saluti è arrivato.

Con in nerazzurri il croato ha un contratto fino al 2026 che gli permette di guadagnare 6,5 milioni di euro netti e non se ne andrà in caso di offerta inferiore ai 30-40 milioni.

L’articolo Brozovic, sarà addio all’Inter? Per la cessione serve un’offerta congrua: le cifre proviene da Inter News 24.

