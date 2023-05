Verona-Inter, Inzaghi pensa al turnover per la partita di questa sera. Torna Handanovic, Lautaro con Dzeko in attacco

Le ultime di formazioni dell’Inter per la partita di stasera con il Verona secondo la Gazzetta dello Sport:

“Tra i pali Handanovic può avere una chance e far rifiatare Onana. In difesa è verosimile che Darmian riposi, ma starà fuori anche uno tra Acerbi (diffidato) e Bastoni. I tre dietro dovrebbero essere D’Ambrosio, che domenica ha giocato solo un tempo, De Vrij e Bastoni.

Le corsie laterali saranno presidiate da Dumfries (destra) e Dimarco (sinistra), con Bellanova che entrerà nella ripresa per dare il cambio a uno dei due. Brozovic e Calhanoglu sono praticamente certi del posto, mentre per l’ultima maglia è testa a testa tra Barella e Mkhitaryan (diffidato). Chi è favorito? Forse l’ex Roma che, nonostante il pericolo giallo, è un autentico inamovibile. In avanti, dopo che contro la Lazio avevano giocato Lukaku e Correa, domani sera toccherà a Lautaro e a Dzeko”.

