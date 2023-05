Riccardo Trevisani ha parlato del percorso dell’Inter in Champions League e dell’eventualità in cui non raggiunga la qualificazione per la prossima

A Sportmediaset, Riccardo Trevisani mette sotto i riflettori l’Inter e la corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League:

INTER– «Certamente la Lazio è favorita. Lo dice la classifica, lo dice il calendario, lo dice che non ha le coppe: 85%. La Juventus sarebbe attorno al 60%, come possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League, ma c’è la questione penalizzazione. La Roma è al 40%, ha l’Europa League come ostacolo ma può giocarsi le sue carte soprattutto sull’eccellente fase difensiva. Anche per il Milan 40% per le stesse motivazioni: l’euroderby può essere un enorme condizionamento. 40% anche per l’Inter, che ha la rosa migliore ma si è messa in difficoltà da sola perdendo undici volte. In più c’è l’euroderby a condizionare: difficile. Discorso diverso per l’Atalanta, che non ha le coppe e ha grande entusiasmo ritrovando vittorie e Duvan Zapata. Per tutta una serie di ragioni però almeno un 35% anche l’Atalanta se lo merita».

L'articolo Trevisani: «L'Inter c'è per la Champions, ma con un condizionamento» proviene da Inter News 24.

