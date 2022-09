L’ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti ha commentato l’impatto di Kim sul mondo partenopeo: le dichiarazioni a Radio CRC

IMPATTO – «Vedo un difensore come me ai miei tempi, va sempre alla ricerca della palla. Tra lui e Rrhamani è cambiato il volto della difesa. Dicevano tante cose, ma questo ragazzo ha un grande futuro. Ce ne saranno pochi come Kim in giro. Bisogna fare i complimenti allo scouting del Napoli, scegliere giocatori così giovani e forti non è da tutti. Ne abbiamo fatti di scontri con capocannonieri di un certo spessore, ho avuto modo di confrontarmi con tanti campioni mondiali».

L'articolo Bruscolotti: «Kim? Mi rivedo in lui, il Napoli merita complimenti» proviene da Calcio News 24.

