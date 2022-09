Sorriso a metà per le italiane impegnate in serata in Europa. Vince la Roma trascinata da Zaniolo e Dybala, Fiorentina ko

Sorriso a metà per le italiane impegnate in serata in Europa. Vince la Roma trascinata da Zaniolo e Dybala, Fiorentina ko.

Per entrambe in un senso e nell’altro è decisivo il secondo tempo, dopo la prima frazione finita 0-0. La squadra di Mourinho cambia marcia dopo l’ingresso dell’agentino (3-0 contro l’HJK). La Fiorentina mai in partita paga soprattutto una serata storta di Gollini, sconfitta 3-0 dal Basaksheir

The post Italiane in Europa: vince la Roma, Fiorentina ko appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG