MilanNews ha intervistato Enzo Bucchioni che, sebbene apprezzi Morata, avrebbe comprato qualcun altro per l’attacco del Milan. “La bontà del giocatore la conosciamo, ha fatto anche un grande Europeo. Fa giocare la squadra, ha grande esperienza e personalità e non a caso è capitano della Spagna campione d’Europa. Con queste caratteristiche può portare tanto nello spogliatoio”.

La critica

“Certo che se avessi potuto scegliere avrei preso Zirkzee. Ha 10 anni in meno, è un giocatore in ascesa e avrebbe acceso l’entusiasmo dei tifosi. Morata va bene per l’immediato, sai quello che ti può dare ma quanti gol può fare? Vediamo se a questa operazione si affiancherà qualcun altro perché non puoi ripartire con Jovic. Lo abbiamo visto da vicino, al Milan avrà giocato un mese. Non puoi partire con Morata e Jovic, quindi se prendi un altro centravanti oltre a Morata allora dico che l’operazione è plausibile e in un certo senso intelligente”.

Joshua Zirkzee

La politica dei fondi

“È evidente che i fondi guardino prima a tenere in regola i conti e questo è un bene. Troppi sprechi nel calcio che devono finire. Ma ci sono momenti in cui ai conti devi dare una deroga. Devi capire quanto vale un’operazione, fare uno sforzo. Questo non significa dover sempre sforare il budget. Con Zirkzee potevi risparmiare i soldi in qualche altra situazione, non puoi sempre stare con la calcolatrice in mano. È vero, gli americani sono questi ma sono cose poco attinenti allo sport. La passione va accesa, se essa sparisce diventa tutto complicato. Il Milan l’anno scorso ha fatto buone operazioni ma poi non ha completato il progetto, perché hanno consegnato a Pioli una squadra in cui mancava la riserva di Giroud, mancava un incontrista a centrocampo e una soluzione sugli esterni”.

