Il Newcastle è in pressing per Malick Thiaw ma il Milan lo ritiene incedibile, a meno di un’offerta molto allettante. Ecco le condizioni del trasferimento.

Nel panorama del calciomercato estivo, gli occhi dei tifosi e dei dirigenti sono sempre puntati sui movimenti dei giocatori più promettenti e dei talenti già affermati. Tra questi, Malick Thiaw, difensore centrale del Milan, risulta essere un nome caldo e al centro di specifiche voci di mercato. Il Newcastle mostra un interesse marcato per il tedesco, considerato una possibile nuova forza difensiva da integrare nella squadra inglese guidata da Eddie Howe.

Un talentoso difensore nel mirino del Newcastle

Malick Thiaw, con un passato recente allo Schalke 04 e un trasferimento al Milan valorizzato in circa 7 milioni di euro, comprensivi di bonus, si è guadagnato la stima e l’interesse di club importanti, tra cui il Newcastle. Il club inglese, alla ricerca di un difensore centrale di piede destro capace di affiancare e, potenzialmente, prendere il posto dello svizzero Fabian Schär, vede in Thiaw il profilo ideale. L’attenzione dei ‘Magpies’ per il giocatore non è una novità, considerando l’approfondimento fatto dal quotidiano britannico ‘The Athletic’ che posiziona Thiaw tra i possibili obiettivi del club.

Malick Thiaw

La posizione del Milan

Nonostante l’interesse del Newcastle, il Milan non sembra disposto a lasciar partire facilmente il proprio difensore. Thiaw è visto come un elemento giovane e con un ampio margine di crescita, legato al club da un contratto che si estende fino al 30 giugno 2027. Questo saldo legame contrattuale, unito alla volontà dei rossoneri di non includere il giocatore nella lista dei trasferibili, pone delle condizioni ben precise per una sua eventuale cessione.

Una partenza a caro prezzo

Il Milan, pur confermando la propria non intenzione a vendere Thiaw, apre tuttavia una finestra di possibilità qualora dovesse ricevere dal Newcastle un’offerta particolarmente elevata. Solo davanti a una proposta economicamente rilevante potrebbero iniziare delle trattative, che darebbero al club italiano la capacità di cercare un degno sostituto, con una disponibilità finanziaria significativamente maggiore. In tale scenario, il Milan dovrebbe quindi navigare nuovamente nel mercato, questa volta con una dotazione finanziaria incrementata per rinforzare la propria rosa.

Questo possibile sviluppo nelle dinamiche di mercato sottolinea come le strategie dei club possano variare rapidamente in risposta alle offerte ricevute, evidenziando la natura sempre dinamica e imprevedibile del calciomercato.

