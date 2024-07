Davide Calabria e il Milan sono ancora distanti per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Ecco quando si rivedranno le parti.

Nella cornice sempre movimentata del calcio professionistico, poche situazioni generano tanta attesa e speculazione quanto le trattative contrattuali tra i giocatori e le loro squadre. È il caso di Davide Calabria, rigoroso difensore e capitano del Milan, la cui vicenda contrattuale cattura l’attenzione non solo dei tifosi rossoneri, ma dell’intero panorama calcistico.

Divergenze in vista

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la scadenza contrattuale di Calabria al 30 giugno 2025 si presenta come una data chiave non solo per il giocatore ma anche per la dirigenza del Milan. Tra le parti permane un clima di serenità e un mutuo interesse a proseguire il rapporto lavorativo che li lega. Tuttavia, nonostante queste premesse positive, resta una distanza significativa in termini economici. Al momento, l’atleta percepisce un netto annuale di 2,2 milioni di euro, cifra da cui partono le attuali divergenze riguardanti l’entità dello stipendio futuro.

Un appuntamento decisivo

Di fronte a questo stallo, le parti hanno stabilito un incontro cruciale per il destino contrattuale del difensore: a fine mercato estivo si riuniranno nella speranza di colmare le distanze e trovare un accordo soddisfacente per entrambi. Questo rendez-vous assume un carattere ancora più pregnante considerando che, fino a poco tempo fa, la riconferma di Calabria sembrava quasi una formalità. Adesso, invece, la situazione appaia tutt’altro che definita.

Davide Calabria

Riflessioni sul futuro

La questione contrattuale di Calabria si inscrive in un contesto più ampio di riflessione per il Milan, chiamato a ponderare scrupolosamente le proprie mosse in vista del futuro. Il caso del difensore e capitano rappresenta un test importante per la stabilità della squadra e per la capacità della dirigenza di gestire situazioni complesse, mantenendo al contempo la competitività sportiva e l’equilibrio finanziario del club.

In attesa dell’esito delle trattative, il futuro di Davide Calabria rimane una questione aperta, carica di aspettative e di speranze per tutto l’ambiente milanista. La risoluzione di questa vicenda sarà, senza dubbio, un passo significativo per delineare i contorni della squadra rossonera dei prossimi anni.

