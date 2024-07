Morata ma non solo. Il Milan vuole un secondo attaccante e pare sia corsa a due tra Füllkrug o Abraham: il punto della situazione.

Il Milan è pronto a investire in nuove pedine offensive in vista della prossima stagione. Al di là della conferma dell’interesse per Álvaro Morata, le cui trattative sembrano essere ormai in fase conclusiva, la dirigenza rossonera sta pianificando ulteriori mosse sul mercato per rafforzare il reparto avanzato. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra ancora più competitiva, capace di affrontare su più fronti gli impegni della stagione con un attacco di alto livello.

Morata in arrivo a Milano

Il quotidiano ‘Tuttosport’, nelle sue ultime edizioni, ha messo in evidenza la fase ormai terminale della trattativa che porterà Álvaro Morata a vestire la maglia del Milan. L’attaccante spagnolo, con un passato importante in vari club europei e una solidità tecnica riconosciuta, è visto come il rinforzo ideale per l’attacco rossonero. Morata, in base agli accordi raggiunti, trasferirsi al Diavolo dall’Atlético Madrid per 13 milioni di euro, corrispondenti al valore della clausola risolutoria. Il suo contratto con il Milan sarà valido fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione, e gli garantirà uno stipendio annuo di 5 milioni di euro, bonus inclusi.

Tammy Abraham

La ricerca di un’ulteriore punta

Nonostante l’acquisto di Morata, la strategia di mercato del Milan contempla l’inserimento di un altro attaccante nel roster a disposizione di Paulo Fonseca. Le ultime notizie indicano che la dirigenza è al lavoro non solo per concludere l’acquisto dell’attaccante spagnolo ma anche per valutare opzioni alternative o complementari per l’attacco. Tra i nomi che circolano con maggior insistenza, due sembrano spiccare per caratteristiche e potenziale impatto: Niclas Füllkrug e Tammy Abraham.

Füllkrug versus Abraham: chi vestirà il rossonero?

La scelta per il secondo rinforzo offensivo sembra essere ristretta a due candidati principali: Niclas Füllkrug e Tammy Abraham. Il tedesco Füllkrug, attualmente in forza al Borussia Dortmund, risulta essere particolarmente apprezzato per la sua capacità di interpretare il ruolo di centravanti ‘classico’, capitalizzando al meglio le opportunità nell’area di rigore avversaria. La sua possibile partenza dal Dortmund, facilitata dall’arrivo di nuovi attaccanti, apre le porte a una trattativa. D’altro canto, l’inglese Abraham, già noto al pubblico italiano per le sue prestazioni in Serie A, pur non brillando tecnicamente come Füllkrug, offre al Milan l’opportunità di puntare su un giocatore più giovane e con esperienza nel campionato italiano. La decisione finale tra i due sarà cruciale per definire il volto dell’attacco milanista per la stagione a venire, con ogni scelta che porterà caratteristiche diverse all’interno della rosa.

In attesa di ulteriori sviluppi, resta evidente l’ambizione del Milan di costruire un attacco all’altezza delle aspettative, sfruttando sia l’esperienza internazionale di giocatori come Morata sia la freschezza e il potenziale di altri attaccanti disponibili sul mercato.

