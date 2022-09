Sono queste le parole del giornalista Enzo Bucchioni che parla a Radio Kiss Kiss Napoli della sfida tra partenopei e il Milan.

Ecco le parole del famoso giornalista Enzo Bucchioni che parla a Radio Kiss Kiss Napoli della sfida tra gli azzurri e i rossoneri del Milan: “Mi aspetto una partita molto spettacolare perché sia Milan che Napoli non fanno calcoli, hanno una grande mentalità, la mentalità europea di voler andare a imporre il proprio gioco. Non mi aspetto una gara bloccata, piena di tatticismi, entrambe hanno voglia di far gol. L’idea dei due allenatori è simile. Certo, le assenze del Milan sono importanti, ma i rossoneri vogliono sempre superarsi e andare oltre e vorranno farlo anche adesso.“

Olivier Giroud

Marani a Tuttosport ne parla così della questione stadio: “Comprendo il dolore e l’affetto incommensurabile per San Siro. Per migliaia di persone è stato un rito. Genitori e figli, sorrisi e pianti. Lo è ancora oggi, alle 20.45 c’è Milan-Napoli, partita più importante del campionato. Capisco meno chi sguazza nella demagogia: giù le mani dal Meazza, non si tocca la creatura, applausi. Ok, ma chi paga la conservazione di un impianto vuoto e con pochi eventi annui?“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG