Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Marco Bucciantini ha detto la sua su Fiorentina Juve.

JUVE – «Dopo il Sassuolo non ha più subito gol. Vive bene le partite, se c’è da spingere come col Verona lo fa, se c’è da difendere lo fa senza imbarazzo. La Juventus sa stare bassa, senza concedere grandi occasioni. Sa come ha fatto 26 punti ma non ti dice quali saranno i prossimi. Contro i prossimi avversari però non basterà questa Juve».

The post Bucciantini dopo la Fiorentina: «Difende senza imbarazzo. Contro i prossimi avversari non basterà questa Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG