Wojciech Szczesny, portiere della Juve, ha parlato alla Rai dopo la vittoria contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni

Wojciech Szczesny ha parlato alla Rai dopo Fiorentina Juve.

VITTORIA – «Partita molto difficile e sofferta ma siamo contenti di aver portato a casa tre punti che sono fondamentali in questo momento».

SOLIDITA’ DIFENSIVA – «È una buona base per portare a casa i risultati. Se non prendi gol hai una buona possibilità di vincere le partita. Non è stato un gran calcio ma abbiamo trovato il vantaggio dopo 10 minuti e questa solidità difensiva è bastata per portare a casa la vittoria quindi siamo molto contenti. Non è solo il reparto difensivo, quando sono entrati in campo Milik e Vlahovic hanno dato una mano nella fase difensiva ed è una cosa non bellissima da vedere ma nei momenti di difficoltà abbiamo bisogno di tutti i giocatori per dare una mano alla difesa e in questa gara bastava questo».

ANTI-INTER – «È una Juve che sta migliorando e basta».

The post Szczesny alla Rai tiene i piedi per terra: «Noi l’anti-Inter? È una Juve che sta migliorando e basta» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG