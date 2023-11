Vlahovic e quel gesto dopo Fiorentina Juve: ha cercato di regalare una maglia, ma… Ecco cosa ha fatto l’attaccante

Come riferito da FirenzeViola.it, al triplice fischio di Fiorentina Juve Dusan Vlahovic si è avvicinato alla tribuna dietro alle panchine nel tentativo di regalare la propria maglia a una tifosa presente sugli spalti.

Il serbo ha prima chiesto a un membro dello staff della Fiorentina di intercedere da parte sua e consegnare alla ragazza la propria maglia, poi, una volta registrato il no da parte della panchina di Italiano, è salito in tribuna per incontrare la tifosa accompagnato da fischi e improperi di ogni genere. Alla fine missione compiuta per Vlahovic, a costo di fare incetta di altri insulti da parte del suo ex pubblico.

