Luca Calamai, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria della Juventus contro la Fiorentina. Le sue parole

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Luca Calamai ha pronunciato queste parole per commentare la vittoria della Juve contro la Fiorentina.

PAROLE – «Alla fine Fiorentina-Juventus si è giocata, alla faccia della decisione di centinaia di tifosi della Fiesole che sono andati a spalare fango per le famiglie colpite dall’alluvione. Le Istituzioni possono aver sbagliato, ma mi domando: qual è l’insegnamento che dà il calcio? Che lo sport va avanti lo stesso? Perché lo spettacolo deve andare avanti? Che c’è un aspetto economico che va oltre i sentimenti? Ieri non si doveva giocare, per dare un grande messaggio. Detto questo, do alla Juventus 8 allo spirito, alla fame di questa squadra. Ho visto giocatori come Kean che ha fatto anche il difensore, oppure gli attaccanti esterni che hanno fatto i terzini. C’è grande voglia di vincere di nuovo. La domanda però è: giocando così, ossia non giocando, si può vincere lo Scudetto? Forse sì. La Juve gioca il calcio che si può permettere, con una lucidità e cinismo incredibili. Per me non basterà, perché avrà bisogno di un altro Chiesa, di un altro Vlahovic, e qualcosa in mezzo al campo. Ad oggi due squadre hanno un identikit preciso, Inter e Juve, che hanno qualcosa in più. Ieri ha fatto una partita impressionante la Juventus, ma la Juve di oggi è l’anticalcio».

