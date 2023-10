Il giornalista Marco Bucciantini si è espresso così prima dell’inizio del match di stasera tra Inter e Roma: le sue parole

Prima del fischio d’inizio di Inter Roma, Marco Bucciantini si è espresso così su Sky Sport.

LE PAROLE – «L’Inter è la più forte perché al 63esimo può cambiare meglio di tutte in Serie A, ha titolari anche in panchina. Dumfries in questo momento deve giocare. È un test per capire se la Roma ha fatto un passo in avanti nell’affrontare le grandi squadre. L’Inter deve difendere il primo posto, è il suo ruolo in campionato. Il compito dell’Inter in questo campionato è difendere il primo posto. C’è di peggio che sentirsi dire di essere favoriti».

L’articolo Bucciantini: «Inter la più forte, per la Roma un test per capire…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG