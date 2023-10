L’atmosfera a San Siro è letteralmente infuocata per il ritorno da avversario di Romelu Lukaku; riusciranno i nerazzurri ad isolarsi?

Manca sempre meno ad Inter-Roma e Inzaghi e Mourinho (che non sarà in panchina per squalifica) hanno scelto i 22 da mandare in campo dal primo minuto; c’è ovviamente il grande ex Lukaku. Entrambe le squadre per la prima volta dopo tanto tempo avranno una settimana quasi interamente libera dopo la gara di oggi e quindi i tecnici non pensano al turnover: i nerazzurri infatti scendono in campo con la formazione tipo. Dentro quindi Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa, con Dumfries e Dimarco sulle fasce a centrocampo; tornano in panchina Frattesi e Sanchez che avevano giocato col Salisburgo. I giallorossi si schierano a specchio con Llorente al centro della difesa e Cristiante a centrocampo; El Shaarawy sarà il compagno del grande ex in attacco, ecco le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy.

