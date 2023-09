Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, ha parlato proprio dell’Inter e del cambio mentale rispetto alla scorsa stagione

LE PAROLE – «L’Inter ha fatto un cambiamento di linguaggio, ha un gruppo italiano, mentalizzato naturalmente sulla Serie A, anche per cultura. La squadra di Inzaghi ha le carte migliori e ha il destino in mano in questo campionato».

