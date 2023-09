L’Inter si sta preparando per tornare in campo contro il Sassuolo nella serata di mercoledì: tre dubbi Inzaghi nella formazione

Simone Inzaghi sta cercando soluzioni per far riposare chi, fino a questo momento della stagione, ha giocato di più degli altri. Nella sfida tra Inter e Sassuolo è lecito aspettarsi qualche cambio rispetto alla squadra che ha giocato contro l’Empoli.

In difesa potrebbe rifiatare Bastoni, al suo posto dovrebbe scalare Acerbi con De Vrij al centro. Confermato Pavard e Darmian in panchina. Dumfries dovrebbe riprendere il suo posto sulla destra, mentre in mezzo al campo tocca a Mkhitaryan riposare, dentro dunque Barella assieme a Frattesi e Calhanoglu. A sinistra ballottaggio tra Carlos Augusto e Dimarco, con il secondo avanti. In avanti confermata la coppia Thuram-Lautaro.

L’articolo Inter, verso Sassuolo: tre dubbi per Inzaghi proviene da Inter News 24.

