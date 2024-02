Tajon Buchanan, che ha esordito nei minuti finali con la maglia nerazzurra nel match tra Inter e Salernitana, parla così nel postpartita

Ai microfoni di Inter Tv, un emozionato Tajon Buchanan parla così dopo l’esordio nel match tra Inter e Salernitana.

ESORDIO – «È stato un sogno divenuto realtà. Aspettavo questo momento, sono felice di aver esordito oggi. Ho lavorato tanto per raggiungerlo, ora devo solo continuare su questa strada»

DUTTILITA’ – «Sicuramente so giocare in molte posizioni, sono un giocatore che si adatta e quindi voglio aiutare la squadra in ogni modo possibile»

GIOCO DELL’INTER – «Da quando sono arrivato la squadra mi sta aiutando ad adattarmi. Il mister mi dà delle indicazioni, sono felice di far parte di questo gruppo e spero di continuare così»

