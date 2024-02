L’allenatore della Salernitana Fabio Liverani commenta con grande amarezza il 4-0 subìto stasera a San Siro.

Fabio Liverani ha analizzato quanto accaduto in Inter-Salernitana ai microfoni di DAZN; ecco le sue dichiarazioni. “Oggi sono stati per noi ingiocabili, non so se per le altre della Champions. Sono stati in uno stato psico-fisico molto alto. Per noi non era giocabile, anche se abbiamo fatto di tutto per fargliela diventare più semplice. Ero convinto che avremmo avuto grandi difficoltà ma non sotto il punto di vista della fame e della cattiveria”.

Stadio San Siro

Su cosa lavorare

“A livello mentale, non siamo al miglior momento ma bisogna trovare una quadra già domenica che ci alleniamo. Non possiamo essere una vittima sacrificale. Oggi non conta tanto il modulo, questa squadra deve trovare fame e cattiveria, capire chi ha quel lumicino di volontà e ci crede ancora. Sta a me capire chi può dare di più. La formazione la farò in base agli allenamenti. Qualche campanello l’ho avuto anche in allenamento, dobbiamo lavorare di più sulla fiducia. La prossima è una settimana piena”.

Sui singoli

“Domenica parleremo con i giocatori, Boateng non ha la condizione per giocare le partite. Per emergenza è stato messo dentro senza potersi allenare, va ringraziato. Partite di livello per lui possono essere difficili. Manolas si è allenato abbastanza, ha avuto un problemino questa notte e non era disponibile. Speriamo di recuperarlo per il prossimo match”.

L’articolo Liverani: “L’Inter è stata ingiocabile anche se abbiamo fatto di tutto per fargli sembrare la partita facile” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG