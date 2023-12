Buchanan Inter, il canadese ancora una volta escluso dai convocati col Club Brugge: le ultime sull’obiettivo dei nerazzurri

Arriva un altro indizio per l’obiettivo numero uno del calciomercato Inter, ovvero Tajon Buchanan. L’operazione per il suo arrivo a Milano si potrebbe fare già a gennaio. I nerazzurri insistono ed hanno avviato i contatti col Club Brugge, il quale lo ha escluso dai convocati per la seconda volta consecutiva.

La squadra belga domani ospiterà l’Union Saint-Gilloise per la 20esima giornata di Pro League e l’esterno canadese non sarà della partita per via delle voci di mercato e della trattativa tre i due club.

L’articolo Buchanan Inter, il canadese ancora una volta escluso dai convocati col Club Brugge: le ultime proviene da Inter News 24.

