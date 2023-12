L’Inter è intenzionata a ingaggiare Tajon Buchanan, ma deve riuscire ad avere la meglio sulla concorrenza spietata del City

L’Inter sembra essere la favorita per Tajon Buchanan. Secondo Tuttosport, nonostante la concorrenza del Manchester City e del suo budget, l’Inter è in testa per aggiudicarsi il giocatore canadese del Bruges.

La squadra pensa che Buchanan, classe 1999 con contratto fino al 2025, possa essere il nuovo Perisic. Come il croato, Buchanan ha iniziato come attaccante, ma ha poi ampliato il suo stile di gioco con accelerazioni esplosive.

Ausilio si è appassionato a Buchanan al Mondiale in Qatar e ha iniziato a lavorarci un anno fa, soprattutto dopo l’infortunio di Cuadrado. Inzaghi cercava un laterale destro specifico e Buchanan ha comunicato al Bruges che non rinnoverà. Se in estate il prezzo era di 18 milioni, ora l’Inter pensa di chiudere a circa 8 milioni più bonus. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto, e l’Inter vuole chiudere velocemente per evitare intromissioni del City.

L’articolo Buchanan Inter, può essere il nuovo Perisic: occhio alla concorrenza di Guardiola proviene da Inter News 24.

