L’Inter lavora ai nuovi innesti per la sessione di mercato di gennaio, e l’indiziato principale all’addio è Sanchez: le ultime notizie

Le condizioni per un potenziale rafforzamento dell’Inter durante il mercato invernale in casa sono attualmente due, secondo quanto riferito oggi da La Gazzetta dello Sport.

La prima condizione principale è la cessione di Alexis Sanchez, una prospettiva che al momento appare difficile, se non impossibile. Tanto Sanchez quanto Arnautovic non hanno soddisfatto le aspettative, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche fisico, mancando di continuità dietro i titolari Thuram e Lautaro.

Il club deve fare attenzione al budget, e se si fa un’eccezione per un giocatore come Buchanan, un eventuale secondo acquisto deve avvenire a titolo gratuito o in prestito secco. La seconda condizione riguarda la necessità di liberare uno spazio nella rosa per accogliere un nuovo attaccante.

La situazione di Sanchez potrebbe essere risolta con la sua partenza, dato che ha offerte dall’Arabia e potrebbe considerare un addio. Questo aprirebbe la strada per un possibile rinforzo, con Mehdi Taremi del Porto come favorito, su cui l’Inter sta lavorando anche in prospettiva futura. Nonostante ci siano colloqui approfonditi per portarlo a Milano a parametro zero nella prossima estate, l’Inter sta esplorando la possibilità di anticipare il suo arrivo durante il mercato invernale.

Oltre a Taremi, ci sono altre opzioni che l’Inter sta monitorando, tra cui Anthony Martial del Manchester United, il cui contratto scade a giugno e potrebbe essere liberato già a gennaio. Un altro nome sulla lista è Broja, attaccante albanese del Chelsea, che potrebbe essere interessato a lasciare Londra a causa della mancanza di continuità e della sua insoddisfazione per la situazione attuale. L’Inter sta osservando attentamente e potrebbe cogliere l’opportunità nella prossima settimana di gennaio, anche in vista di un potenziamento in attacco.

L’articolo Calciomercato Inter, due condizioni da rispettare per nuovi innesti a gennaio proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG