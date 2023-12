Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Taremi. Per l’attaccante del Porto l’Inter fa sul serio

Sfida ai rossoneri. Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Taremi. Per l’attaccante del Porto l’Inter fa sul serio:

come riportato da la Gazzetta dello Sport ci sono discorsi approfonditi per portarlo a Milano a parametro zero la prossima estate. Ma nell’ ambito di questi i neroazzurri vogliono capire se ci sono le condizioni per anticipare lo sbarco già a gennaio.

The post Taremi Milan: l’Inter fa sul serio, lo scenario in vista di gennaio appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG