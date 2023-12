Buchanan Inter, si scalda la pista Incredibile la scelta del Club Brugge per la prossima sfida di campionato: assist per il mercato?

Tajon Buchanan si avvicina all’Inter? I nerazzurri hanno individuato in lui l’obiettivo primario sul calciomercato per l’esterno destro. La decisione inaspettata da parte del Club Brugge sembra confermare che ci sia qualcosa di importante per il canadese.

Last away game of 2023. Alle namen voor #RWDCLU. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 21, 2023

Il calciatore infatti è stato escluso dalla lista dei convocati di Deila per la sfida di domani contro il Racing White Daring Molenbeek. Non sembra che sia stato comunicato alcun infortunio da parte del giocatore: dunque tutto fa pensare che dietro tale scelta ci siano le voci di mercato, che adesso si faranno ancora più insistenti.

