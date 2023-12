L’avvocato Cesare Di Cintio sulla Superlega: «Sentenza storica, è un segnale importante e la fine di un monopolio»

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24.com, l’avvocato Cesare Di Cintio, specializzato in diritti sportivi e fondatore dello studio DCF Sport Legal, interpreta la sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla Superlega, parlando delle possibili ripercussioni sul calcio italiano e non solo.

SENTENZA – «Credo che sia una decisione storica, unica e inaspettata. Anche se qualche avvisaglia c’è stata nei giorni scorsi, un punto di vista giuridico le opinioni degli addetti ai lavori potevano dare spazio a questa nuova interpretazione. Uefa e Fifa sono state messe pesantemente in discussione».

PRIMI EFFETTI DELLA SENTENZA? – «Le cose possono cambiare, è prematuro provare a fare valutazioni oggi, la pronuncia libera il mercato da una posizione dominante, ma bisogna capire ancora gli effetti e la ricaduta nei casi specifici. E’ una sentenza che può fare storia, il calcio da oggi si apre alla concorrenza con un segnale importante. E va verso un abbattimento dei costi e una maggiore qualità del prodotto».

FINE DEL MONOPOLIO UEFA? – «Oggi i brand Fifa e Uefa rimangono importanti, una nuova gestione di un nuovo torneo internazionale secondo me non sarà così immediata. Entrambe rispecchiano la tradizione europea, del calcio con competizioni sulla base del merito ottenuto sul campo. Un modello ben diverso da quello americano, ma l’NBA ha dimostrato quanto possa valere ed essere competitivo. Sarà il mercato a dire quale sarà la strada da intraprendere, ma devono essere messe in atto norme e meccanismi a tutela dei settori giovanili, e delle Federazioni. Il calcio è sport, socialità ed educazione, non esclusivamente business».

