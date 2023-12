L’allenatore del Bologna Thiago Motta riserva parole al miele per il suo ex attaccante.

Thiago Motta in conferenza stampa oltre a commentare la vittoria ai supplementari contro l’Inter ha anche parlato di Marko Arnautovic. “Orgoglioso è dire poco su quello che fanno questi ragazzi. Fino ad oggi cose straordinarie, stasera una partita fantastica, giocata nel modo giusto contro una finalista di Champions e prima in classifica. Bisogna continuare a lavorare nello stesso modo, affrontare tutte le situazioni come stasera. Non è facile essere in svantaggio in questo campo, altre partite sono diventate molto difficili per noi, oggi invece i ragazzi mantenendo gli equilibri hanno preso il piacere di giocare una bella partita. Continuiamo noi per merito del lavoro di questi ragazzi e sono contento della nostra gente, venuta a Milano di mercoledì sera così. Sono contento del bel gruppo che abbiamo. Ora riposo e pensare già alla prossima”.

Sull’austriaco

“Stasera non devo giudicarlo io. Quando abbiamo giocato insieme nel 2009 era molto giovane, con una qualità fisica e tecnica straordinaria, ma in quel momento aveva tanti giocatori forti. Balotelli aveva già fatto un anno nell’Inter, Milito che era straordinario, Eto’o… L’ho avuto poi come giocatore e confermo quello che avevo visto da ragazzo. Ha scelto di tornare in un grande club come l’Inter, sono contento per lui perché è una cosa importante che voleva e sono convinto che darà una grossa mano già da questa stagione. Sono un tifoso in più, è un caro amico e un ragazzo per bene”.

L’articolo Thiago Motta: “Arnautovic nel 2009 aveva una qualità straordinaria, sono convinto che farà bene anche ora” proviene da Notizie Inter.

