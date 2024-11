I tifosi nerazzurri aspettano di capire se il canadese può essere considerato un’arma in più per il futuro della squadra. La notte scorsa Tajon Buchanan ha fatto il suo atteso rientro nel calcio di alto livello. Il match tra Canada e Suriname, valido per l’andata dei quarti di finale della Concacaf Nations League, ha regalato più di una semplice vittoria esterna da 1-0 ai canadesi, grazie al decisivo gol di Hoilett all’82’. Tra i momenti salienti, spicca l’ingresso in campo dell’esterno nerazzurro, che ha segnato il suo ritorno in campo dopo un lungo periodo di assenza a causa di un infortunio estivo. Il suo contributo, benché nella fase conclusiva del match, rappresenta un segnale positivo sia per la squadra nazionale che per il club milanese, ansioso di riaverlo in piena forma per le sfide future. La partita Il match è stato caratterizzato da una gara equilibrata, decisa solamente dalle magie […]

