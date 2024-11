Il capitano nerazzurro non si risparmia neanche in nazionale nonostante una condizione fisica non eccezionale. Nel panorama calcistico internazionale, pochi attaccanti riescono a destare tanto interesse quanto Lautaro Martinez, l’argentino che ha dimostrato di poter essere un faro per l’attacco nerazzurro. La sua carriera in Italia è stata caratterizzata da un continuo crescendo, ma in questa stagione le cose sembrano non star andando come dovrebbero anche se ogni volta che gioca non fa mancare l’impegno. In realtà però con l’Argentina le cose sembrano andare meglio: il Corriere dello Sport esamina da vicino le difficoltà che il 10 interista sta incontrando con il suo club e come queste si rapportano al suo successo in patria. Un rendimento contrastante La stagione in corso ha mostrato un Lautaro Martinez lontano dai fasti dell’anno precedente, a questo punto della stagione infatti l’attaccante aveva già messo a segno 14 gol rispetto ai 5 attuali. Tale […]

Leggi l’articolo completo Perché Lautaro incanta in nazionale ma non con l’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG