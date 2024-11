L’ex allenatore Arrigo Sacchi, di solito avaro di lodi per i nerazzurri, questa volta si smentisce. Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla lotta Scudetto; in questo stralcio si parla dell’Inter. “I nerazzurri sono completi in difesa, dove probabilmente non hanno mostrato la solidità della passata stagione ma penso che, mettendo a posto qualche piccolo dettaglio, si possa tornare a quella retroguardia granitica che ha sempre caratterizzato la squadra di Inzaghi”. La mediana “A centrocampo, probabilmente il settore migliore, ci sono elementi di altissima qualità. Il pensiero va subito a Calhanoglu, regista con i fiocchi che sa far girare perfettamente il motore, ma non si possono dimenticare uomini come Barella e Mkhitaryan“. Le mezzali italiane “In particolare Barella, dopo aver avuto qualche problema fisico, si sta riprendendo alla grande, e lui è davvero un valore aggiunto per questa squadra. Frattesi, quando entra, è sempre pronto a dare il suo contributo e, come […]

