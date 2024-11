Il capitano nerazzurro non manca una chiamata in nazionale anche se è lontano dal top della forma. Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore centrale dell’Inter, recentemente ha condiviso ai microfoni di Sportitalia le sue impressioni riguardo le condizioni di Lautaro Martinez, il lavoro di Conte e tanto altro. Le sue parole non solo evidenziano l’importanza di una personalità forte alla guida di una squadra ma aprono anche una finestra sulla mentalità degli atleti di fronte alle sfide e agli impegni nazionali. Il rivale Conte, noto per la sua approccio tattico incisivo e il suo carattere forte, ha ricevuto elogi da Cordoba per essere rimasto sempre sé stesso. L’ex difensore sottolinea che la tempra dell’allenatore del Napoli è indispensabile per gestire una squadra di alto livello: il gran campionato che stanno facendo gli azzurri è stimolante in primis per i nerazzurri. Consigli sul mercato difensivo Quando gli è stato chiesto un consiglio […]

