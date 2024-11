Il centrocampista sardo ha tenuto in ansia i tifosi nerazzurri e non solo per via di un contrattempo fisico. Negli ambienti sportivi, poche cose possono essere paragonate all’aroma di unità e spirito di squadra che emerge durante le sessioni di allenamento. Nell’ultimo allenamento dell’Italia ad Appiano Gentile, tra tattiche e preparativi per il prossimo incontro contro la Francia a San Siro, si è verificato un episodio che racchiude perfettamente l’essenza dello sport: rivalità sul campo, ma amicizia al di fuori. Allenamento con sorrisi L’Italia giocherà domani al Meazza l’ultima partita di Nations League, quella contro la Francia; per questo motivo la nazionale ha scelto di allenarsi alla Pinetina. Nella seduta tenutasi oggi pomeriggio si registra uno scherzo orchestrato da Federico Dimarco a danno di Nicolò Barella durante il classico gioco del torello. Un gesto goliardico, un tentativo di “tradimento” che lungi da creare tensioni, ha scatenato risate e ulteriore coesione […]

